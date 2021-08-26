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الرئيس قيس سعيّد يؤكد مجددا على محاربة شتى أنواع الجريمة والتصدي لكلّ من يحاول العبث بالدولة وبمقدّراتها

Publié le Jeudi 26 Août 2021 - 16:21قراءة: 0 د, 19 ث
تحوّل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، ظهر اليوم الخميس، إلى مقرّ وزارة الداخلية أين التقى عددا من سامي إطاراتها.

وكانت هذه الزيارة، وفق بلاغ مقتضب لرئاسة الجمهورية، "فرصة جدّد من خلالها رئيس الدولة التأكيد على ضرورة مزيد بذل الجهد، في إطار القانون، من أجل محاربة كلّ أنواع الجريمة والتصدي لكلّ من يحاول العبث بالدولة وبمقدّراتها".





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