نزول امطار ضعيفة على 8 ولايات واهمها 23 مم بساقية سيدي يوسف - المعهد الوطني للرصد الجوي

سجلت 8 ولايات ، خلال 24 ساعة الماضية، نزول امطار بلغت 23 مليمترا بساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف و16 مم بكل من سد وادي الكبير والزريبة من ولاية زغوان في حين تهاطلت كميات اقل وضئيلة على بقية الجهات.



وبينت معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي، ان الكميات بلغت 10 بالسرس و7 ببوليفة و 5 بالطويرف و4 بكل من تاجروين والدهماني و 3 الكاف المدينة .



وشهدت ولاية زغوان ، تسجيل 16 مليمتر بكل من سد وادي الكبير والزريبة و8 بزغوان المدينة وصواف و 5 بجرادو و 4 بالناضور وبئر مشارقة ومليمتر واحد بالفحص.



ونزلت كميات امطار اقل على ولاية باجة، من بينها 10 مليمترات بتيبار و 8 بباجة الجنوبية و1 مليمتر بباجة المحطة في حين سجلت ولاية القصرين نزول 5 مليمترات بالعيون و 4 بفوسانة و نفس الكمية بالقصرين الشمالية.



وتراوحت الكميات المسجلة بولاية نابل وسوسة والمنستير وجندوبة بين 1 و 7 مليمترات تم تسجيلها بدار شعبان الفهري التابعة لولاية نابل، وفق نفس البيانات.





