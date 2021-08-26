Babnet Babnet  Om Kalthoum - جدّدت حبك  

نزول امطار ضعيفة على 8 ولايات واهمها 23 مم بساقية سيدي يوسف - المعهد الوطني للرصد الجوي

Publié le Jeudi 26 Août 2021 - 10:34قراءة: 0 د, 46 ث
سجلت 8 ولايات ، خلال 24 ساعة الماضية، نزول امطار بلغت 23 مليمترا بساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف و16 مم بكل من سد وادي الكبير والزريبة من ولاية زغوان في حين تهاطلت كميات اقل وضئيلة على بقية الجهات.

وبينت معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي، ان الكميات بلغت 10 بالسرس و7 ببوليفة و 5 بالطويرف و4 بكل من تاجروين والدهماني و 3 الكاف المدينة .

وشهدت ولاية زغوان ، تسجيل 16 مليمتر بكل من سد وادي الكبير والزريبة و8 بزغوان المدينة وصواف و 5 بجرادو و 4 بالناضور وبئر مشارقة ومليمتر واحد بالفحص.

ونزلت كميات امطار اقل على ولاية باجة، من بينها 10 مليمترات بتيبار و 8 بباجة الجنوبية و1 مليمتر بباجة المحطة في حين سجلت ولاية القصرين نزول 5 مليمترات بالعيون و 4 بفوسانة و نفس الكمية بالقصرين الشمالية.

وتراوحت الكميات المسجلة بولاية نابل وسوسة والمنستير وجندوبة بين 1 و 7 مليمترات تم تسجيلها بدار شعبان الفهري التابعة لولاية نابل، وفق نفس البيانات.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 231316



En continu

Toutes les news

الخميس 26 أوت 2021 | 17 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:29 18:58 16:03 12:28 05:45 04:13
Babnet
32°
Babnet33°Babnet% 45:الرطــوبة
تونــسBabnet25°
5.14 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
33°-2534°-2337°-2631°-2532°-23
  • Avoirs en devises
    19811,7

  • (25 aout)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,29036 DT        1$ =2,80179 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 aout)   1030,1 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة