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أكثر من نصف المدعويين لتلقي اللقاح ضد كورونا تخلفوا عن الموعد يوم 25 أوت الجاري

Publié le Jeudi 26 Août 2021 - 10:31قراءة: 0 د, 48 ث
تخلف 52 ألف و 699 شخصا عن التلقيح ضد كورونا ليوم أمس الاربعاء من مجموع 83 ألف و 228 تمت دعوتهم، حسب بلاغ لوزارة الصحة.
وتم، خلال ذات اليوم، تطعيم 30 ألف و 529 شخصا منهم 26 ألف 334 تلقوا الجرعة الاولى و 4لاف و 195 تلقوا الجرعة الثانية.
وقد تخلف عن الجرعة الاولى 48 ألف و 854 شخصا من مجموع 75 ألف و 188 تمت دعوتهم.

واستكمل مليوني و 39 ألف و 816 شخصا التلقيح منهم مليون و 432 الف و 54 تلقوا جرعتين و 312 الف و 688 تلقوا جرعة واحدة باعتبار ان اللقاح مكون من جرعة واحدة و 295 و 74 تلقوا جرعة واحدة لاصابتهم سابقا بالفيروس.

وبلغ اجمالي التلاقيح 5 ملايين و 86 ألف و71 مكنت من تطعيم 3 ملايين و 654 الف و 17 على الاقل بجرعة واحدة منهم مليون و 432 ال و 54 تلقوا جرعتين.
وفاق عدد المسجلين الى حدود الساعة الثامنة صباحا 5 ملايين و 488 ألف و 940 مسجلا على منظومة "ايفاكس".


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