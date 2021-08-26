أكثر من نصف المدعويين لتلقي اللقاح ضد كورونا تخلفوا عن الموعد يوم 25 أوت الجاري

تخلف 52 ألف و 699 شخصا عن التلقيح ضد كورونا ليوم أمس الاربعاء من مجموع 83 ألف و 228 تمت دعوتهم، حسب بلاغ لوزارة الصحة.

وتم، خلال ذات اليوم، تطعيم 30 ألف و 529 شخصا منهم 26 ألف 334 تلقوا الجرعة الاولى و 4لاف و 195 تلقوا الجرعة الثانية.

وقد تخلف عن الجرعة الاولى 48 ألف و 854 شخصا من مجموع 75 ألف و 188 تمت دعوتهم.



واستكمل مليوني و 39 ألف و 816 شخصا التلقيح منهم مليون و 432 الف و 54 تلقوا جرعتين و 312 الف و 688 تلقوا جرعة واحدة باعتبار ان اللقاح مكون من جرعة واحدة و 295 و 74 تلقوا جرعة واحدة لاصابتهم سابقا بالفيروس.



وبلغ اجمالي التلاقيح 5 ملايين و 86 ألف و71 مكنت من تطعيم 3 ملايين و 654 الف و 17 على الاقل بجرعة واحدة منهم مليون و 432 ال و 54 تلقوا جرعتين.

وفاق عدد المسجلين الى حدود الساعة الثامنة صباحا 5 ملايين و 488 ألف و 940 مسجلا على منظومة "ايفاكس".





