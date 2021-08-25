الكاف : حجز ما يقارب 20 ألف علبة سجائر خلال عملية مداهمة أحد المحلات المعدّة للتهريب

وات - تمكّنت فرقة الشرطة التابعة للأمن العمومي بإقليم أمن الكاف اليوم الأربعاء من حجز ما يقارب 20 ألف علبة سجائر من صنع محلّي وأجنبي، خلال عملية مداهمة أحد المحلاّت المعدّة للتهريب بحي الشريشي بالكاف المدينة وفق ما أفاد به رئيس مصلحة فرقة الامن العمومي بإقليم أمن الكاف أمين الرياحي مراسل (وات).



وقال الرياحي إنّ هذه العملية تمّت بناء على معلومات دقيقة تفيد بوجود عصابة مختصة في تهريب السجائر والمضاربة بها على حد تعبيره.

ومن جهته أفاد المدير الجهوي للتجارة بالكاف رياض القاسمي أن فرق المراقبة الاقتصادية بالكاف تمكّنت خلال الأيام القليلة الماضية من حجز 950 علبة سجائر ببعض الأكشاك مضيفا أنه تم اقتراح غلق الأكشاك التي تقوم بعمليات المضاربة وتعمد إلى الترفيع في الأسعار على قوله.







