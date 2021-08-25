وزارة التربية تحدث قاعة عمليات مركزية لمتابعة وضعية البنية التحتية للمؤسسات التربوية

وات - احدثت وزارة التربية قاعة عمليات مركزية بمقرها لمتابعة وضعية البنية التحتية للمؤسسات التربوية بهدف تنظيم تدخلات الصيانة بالمدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوية، قبيل انطلاق السنة الدراسية الجديدة، وفق ما أعلنه المكلف بالاتصال بالوزارة محمد الحاج طيب.



وقال الحاج طيب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، ان القاعة المركزية ستتابع عمليات صيانة وتأهيل المؤسسات التربوية، مؤكدا انطلاق عمل هذه القاعة بداية من اليوم على أن تمتد فترة عملها إلى ما بعد افتتاح العام الدراسي الجديد.



وذكر أنه سيتم إحداث خلايا جهوية بالمندوبيات الجهوية للتربية لتكون حلقة التواصل مع القاعة المركزية، مبينا أن الهدف من هذا الإجراء يتمثل في تنظيم تدخلات الصيانة بالمؤسسات التربوية البالغ عددها 6114 مؤسسة تضم المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوية والمبيتات.



ويأتي إحداث قاعة مركزية لمتابعة وضعية البنية التحتية للمؤسسات التربوية في اطار استعدادات الوزارة لافتتاح السنة الدراسية 2021 - 2022.



وكان مدير عام البناءات والتجهيز بوزارة التربية عبد الحميد الساحلي أعلن في نهاية مارس المنقضي، أن 24 مؤسسة تربوية جديدة موزعة على 17 مندوبية جهوية ستفتح أبوابها مع بداية السنة الدارسية المقبلة، من بينها 7 مدارس ابتدائية و8 مدارس إعدادية و9 معاهد ثانوية، مشيرا إلى استكمال أشغال الصيانة بأكثر من 275 مؤسسة مع تواصل الاشغال ب 276 مؤسسة تربوية أخرى.



