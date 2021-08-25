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المنستير: قرابة 40 ألف شخص بالجهة معنيون بالمنحة الاستثنائية للتصدي العاجل لجائحة "كورونا" (المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية)

Publié le Mercredi 25 Août 2021 - 15:17قراءة: 0 د, 35 ث
وات - يبلغ عدد الأشخاص المعنيين بالانتفاع بالمساعدات المالية الاستثنائية لفائدة الفئات الضعيفة المتضرّرة من جائحة "كورونا"، التي حدّدت قيمتها بـ300 دينار والممولة من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير، قرابة 40 ألفا شخص بولاية المنستير، وفق ما أفاد، اليوم الأربعاء، المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالمنستير صالح الزياني.
وأوضح ذات المصدر، في تصريح لـ"وات"، أن ولاية المنستير تعدّ 7355 عائلة معوزة منتفعة بالمنحة القارة، و17 ألف عائلة محدودة الدخل منتفعة بدفتر العلاج التعريفة المنخفضة (الأصفر).
وتتواصل عملية التسجيل للحصول على هذه المساعدة المالية الظرفية خلال الفترة 24 أوت -23 سبتمبر 2021 عبر المنظومة الالكترونية الأمان الاجتماعي، فيما بلغ عدد المسجلين في وقت سابق للانتفاع بالمساعدة الاستثنائية 200 دينار قرابة 70 ألف شخص، وبعد عملية الفرز، انتفع بها 18 ألف شخص.



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