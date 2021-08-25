سليانة: إحداث لجنة مشتركة لحلّ جملة من الاشكاليات العالقة بالمنطقة البلدية بسليانة

وات - أحدثت أمس الثلاثاء لجنة مشتركة تضم أعضاء المجلس البلدي ببلدية سليانة والوحدات الادارية والأطراف الأمنية وهدفها جملة من الاشكاليات التي تخصّ المنطقة البلدية بسليانة، حيث ستهتم بالمسائل المتعلقة بالخدمات الجوارية للمواطن بما في ذلك اشكاليات الانتصاب الفوضوي، وتنظيم حركة المرور بالمدينة، وكل مظاهر الاخلال بالقانون، الى جانب المشاريع التنموية ومسألة النظافة.



و ذكر رئيس بلدية سليانة، عبد الحميد العكرمي الهمامي، في تصريح، اليوم الاربعاء، لـ"وات"، أن عمل اللجنة سينطلق في الأيام القليلة القادمة لتنعقد على الأقل مرة في الشهر و تنفذ بذلك قرارات المجلس البلدي وتعالج المشاكل المطروحة.



وأكد أن عمل اللجنة سيكون بصفة تشاركية قصد اتخاذ وتنفيذ القرارات اللازمة حتى تفي البلدية بتعهداتها باعتبار أن بعض المسائل تتجاوز مشمولات المجلس البلدي لتندرج في اطار تنفيذ وتطبيق القانون، مشيرا إلى أن المجلس البلدي قادر فقط على تنظيم عمل وحياة المتساكنين مع امكانية خلق حلول في ما يخص مسألة تنفيذ القوانين.



يذكر أن جلسة عمل انعقدت أول أمس الاثنين بمقر الولاية تم خلالها اتخاذ قرار تشكيل هذه اللجنة المشتركة تحت اشراف والي الجهة وبحضور مستشارين بلديين وممثلين عن الشرطة البلدية و الأمن الوطني و رئيس الدائرة البلدية بولاية سليانة.





