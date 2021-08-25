انهزم لاعب تنس الطاولة كريم غرس الله امام الفرنسي لوكا كريانج بنتيجة 3-صفر في الدورالتمهيدي ضمن دورة الالعاب البارالمبية 2020 صباح اليوم بطوكيو.
العاب بارالمبية - تنس طاولة - هزيمة كريم غرس الله امام الفرنسي لوكا كريانج
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