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العاب بارالمبية - تنس طاولة - هزيمة كريم غرس الله امام الفرنسي لوكا كريانج

Publié le Mercredi 25 Août 2021 - 12:22قراءة: 0 د, 7 ث
انهزم لاعب تنس الطاولة كريم غرس الله امام الفرنسي لوكا كريانج بنتيجة 3-صفر في الدورالتمهيدي ضمن دورة الالعاب البارالمبية 2020 صباح اليوم بطوكيو.

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