العاب بارالمبية - تنس طاولة - هزيمة كريم غرس الله امام الفرنسي لوكا كريانج

انهزم لاعب تنس الطاولة كريم غرس الله امام الفرنسي لوكا كريانج بنتيجة 3-صفر في الدورالتمهيدي ضمن دورة الالعاب البارالمبية 2020 صباح اليوم بطوكيو.



