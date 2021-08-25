بورصة تونس: إنطلاق العمل بمنصّة التداول الجديدة "أوبتيك" بداية من الإثنين 30 أوت 2021

سيتم تشغيل منصّة التداول الجديدة "أوبتيك"، التّي قامت بتطويرها أهم بورصة بمنطقة الأورو "أوررناكست"، وتم تركيزها بالتعاون الوثيق مع بورصة تونس، بداية من يوم، الإثنين 30 أوت 2021، وفق ما أعلنت عنه بورصة تونس، الإربعاء.



وأفادت بورصة تونس، في وقت سابق، بأنّ منصّة "أوبتيك" الجديدة للتداول تعتمد تكنولوجيا متقدمة مواكبة لتطوّر السوق ومطابقة للمعايير الدوليّة وهي تستجيب أكثر لحاجيات المستثمرين.



وتعد منصّة "اوبتيك" عمليّة تحوّل تكنولوجي كبيرة ستغير بشكل جذري أداء وسرعة معالجة أوامر البيع والشراء والتداول. وقد تم تطويرها باعتماد تكنولوجيا عالية الدقة تضمن الاستمرارية والقدرة على التعامل مع الأعطاب، علما وان جل مسارات عمليّات السوق، ستجري بشكل آلي وتحت إشراف دقيق.



وتتيح المنصّة الجديدة للتداول، أيضا، معالجة جملة من المنتجات المالية، الأسهم والرقاع وغيرها...، والتي سيتم وضعها وفق التطورات الترتيبية للسوق. وسيتم علاوة على التغيرات الترتيبية الناجمة عن هذا التطور التكنولوجي، فقد تم اعتماد قواعد وظيفية وتنظيمية من أجل تحسين السيولة وكذلك مستوى الشفافية والعدالة بالسوق على مستوى استخدام المنصّة الجديدة.



