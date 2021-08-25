الالعاب البارالمبية طوكيو- تغيب 9 رياضيين ومدرب من الوفد التونسي عن حفل الإفتتاح بسبب الحجر الصحي الاحتياطي

وات - تعذّر على 9 رياضيين ومدرب من الوفد التونسي حضور حفل الإفتتاح نتيجة الحجر الصحي الإجباري والاحتياطي المفروض عليهم احتياطيا من قبل لجنة التنظيم حسب ما افادت به الجامعة التونسية لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة التي اوضحت ان خروجهم من الحجر سيكون يوم 26 اوت الجاري .



وافادت الجامعة أن تحاليل تقصي "فيروس كورونا " لجميع اعضاء الوفد التونسي جاءت سلبية وان الحالات الملزمة بالحجر الصحي مرتبطة بحالة إيجابية واحدة تم تسجيلها في اليوم الأول من وصول الوفد التونسي لمقر الإقامة بمدينة أودوغاوا اليابانية يوم 11 أوت الجاري.



كما اوضحت انه رغم نتائج التحاليل السلبية لجميع اعضاء الوفد فإن لجنة التنظيم قررت من باب الإحتياط فرض الحجر الصحي الإجباري على 10 أشخاص من الوفد التونسي ( 9 رياضيين و مدرب ) مما جعلهم يتغيبون عن حفل الافتتاح.



