كاس العرب للسيدات - المنتخب التونسي يتعادل بلا اهداف مع نظيره اللبناني

وات - افتتح المنتخب التونسي للسيدات لكرة القدم مشاركته في مسابقة كاس العرب بالتعادل مع نظيره اللبناني صفر-صفر مساء الثلاثاء على ملعب الشرطة بالعاصمة المصرية القاهرة ضمن الدور الاول (المجموعة الاولى).

ولحساب المجموعة ذاتها، اكتسح المنتخب المصري نظيره السوداني بعشرة اهداف دون رد.

وسيواجه المنتخب التونسي في مباراته الثانية نظيره السوداني يوم الجمعة المقبل على ان يختتم الدور الاول بالتباري مع منتخب مصر يوم الاثنين القادم.

يذكر ان المجموعة الثانية تضم منتخبات الاردن والجزائر وفلسطين.





