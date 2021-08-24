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وكالة التعاون الفني: ارتفاع عدد المنتدبين في اطار التعاون الفني بنسبة 33,4 بالمائة الى حدود 31 جويلية

Publié le Mardi 24 Août 2021 - 15:53قراءة: 0 د, 44 ث
كشفت ارقام نشرتها الوكالة التونسية للتعاون الفني ان عدد المنتدبين في اطار التعاون الفني قد ارتفع بنسبة 33,4 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة مقارنة بذات الفترة من السنة المنقضية.

وقد بلغ عدد المنتدبين خلال 2021 والى غاية شهر جويلية 1079 منتدبا منهم 951 التحقوا بمكان عملهم مقابل 809 منتدبا خلال ذات الفترة من سنة 2020.

ويعود هذا الارتفاع الى الطلب الكبير على الاختصاصات شبه الطبية التي استاثرت بنصيب الأسد في الانتدابات في الخارج، ب526 منتدبا بالإضافة الى الإطارات الطبية بانتداب 58 طبيبا.

وكانت المانيا اكبر المنتدبين ب (240 منتدبا) تليها كندا ب 133 منتدابا ثم فرنسا ب88 منتديا

وأشارت الوكالة انها تلقت خلال ذات الفترة 79 عروضا للتشغيل أهمها من السعودية ( 20 عرضا) وقطر (17 عرضا) وكندا (15 عرضا)

يذكر ان عدد التونسيين المنتدبين عن طريق التعاون الفني في الخارج يفوق 20 الف شخص اكثر من 14 الف شخص منهم يعملون في الدول العربية.

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