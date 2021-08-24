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الاولمبي الباجي - تاجيل الجلسة العامة الانتخابية الى يوم 10 سبتمبر المقبل

Publié le Mardi 24 Août 2021 - 15:11قراءة: 0 د, 21 ث
اعلن الاولمبي الباجي يوم الثلاثاء عن تاجيل جلسته العامة الانتخابية الى يوم 10 سبتمبر المقبل بداية من الساعة الخامسة مساء وذلك على خلفية البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 18 اوت الحالي والقاضي بمنع كل التظاهرات الخاصة والعامة.

واضاف البلاغ ان اخر اجل لاقتناء الانخراطات وقبول ملفات الترشح لرئاسة الجمعية حدد ليوم 7 سبتمبر القادم على الساعة الثانية بعد الظهر.
وكانت الجلسة العامة الانتخابية مقررة يوم 27 اوت الجاري.




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