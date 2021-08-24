كوفيد-19: البريد التونسي يجدد دعوته لإستعمال تطبيقة "سهلي جرايتي" تفاديا للاكتظاظ أمام مكاتبه

اعتبر البريد التونسي أن استعمال تطبيقة "سهلي جرايتي"، والتّي تمكن أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصناديق الاجتماعية، من استخدام الموزّعات الآلية التابعة له، وسيلة من شأنها الإسهام في الحد من الإكتظاظ أمام مكاتبه وتجنّب الاصابة بالعدوى بفيروس كوفيد-19.

وتعد الموزّعات الآلية للأوراق الماليّة وسيلة مؤمنة لسحب الجرايات لفائدة المتقاعدين لأنها تمكّنهم من قضاء شؤونهم في أسرع وقت ممكن وبصفة مجانية ومؤمنة في أحسن الظروف على مدى كامل أيام الأسبوع وفي أي وقت من اليوم.



وذكر البريد التونسي بأنّ سحب جرايات التقاعد من الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي، تتم بصفة سهلة، إذ يكفي الحريف أن يكون مصحوبا بهاتفه الجوّال الشخصي وإتباع المراحل التالية:



الضغط على الزر "سحب دون بطاقة"

إدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية

إدخال الأرقام الأربعة الأخيرة من الحساب الافتراضي للحريف

إدخال الرقم السري، الذي يصلهم بصفة حينية بواسطة إرسالية قصيرة على رقم الهاتف الجوال

اختيار المبلغ المزمع سحبه وتأكيد العملية.

وذكّر البريد التونسي بأنّ شبكة مكاتبه مفتوحة للعموم خلال هذه الفترة من الساعة السابعة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة زوالا لتقديم مختلف الخدمات المالية والبريدية.

م/نادية







