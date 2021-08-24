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بطولة الرابطة المحترفة الثانية تنطلق يوم 30 اكتوبر

Publié le Mardi 24 Août 2021 - 08:51قراءة: 0 د, 18 ث
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم انه تم تحديد يومي 30 و31 اكتوبر القادم لاجراء مقابلات الجولة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لموسم 2021-2022.

واشارت الجامعة الى انه سيتم خلال هذا الاسبوع تحديد موعد انطلاق بقية البطولات مذكرة بضرورة القيام بتلقيح اللاعبين والاطارات الفنية والادارية والطبية لجميع الفرق.

ويذكر ان بطولة الرابطة المحترفة الاولى ستنطلق يوم 16 اكتوبر.

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