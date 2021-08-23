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زغوان: 10 أعضاء من جملة 24 قدّموا استقالتهم من المجلس البلدي

Publié le Lundi 23 Août 2021 - 15:17قراءة: 0 د, 41 ث
وات - قدّم 10 أعضاء بالمجلس البلدي في زغوان من جملة 24 عضوا اليوم الاثنين استقالتهم من المجلس ، حيث قدّموا استقالة بصفة جماعية إلى رئيس البلدية طارق الزوقاري .

وعلّلت سمية بلحاج رئيسة لجنة المالية تقديم استقالتها في تصريح لـ(وات) بانعدام التواصل مع رئيس المجلس والتفرّد بالرأي والقرار ورفض كل المقترحات والتصورات التي يقدمها رؤساء اللجان وبقية الأعضاء مع تسجيل بعض التجاوزات والإخلالات الإدارية والمالية التي أضرت بموارد البلدية حسب ذكرها.

وأفاد طارق الزوقاري لـ(وات) أنه سيدعو المجلس البلدي إلى الانعقاد في غضون هذا الأسبوع لمعاينة الاستقالة وإحالتها إلى سلطة الإشراف وإلى الهيئة العليا للانتخابات لتعويضهم في أقرب الآجال ، مشيرا إلى أن الاتهامات الموجّهة له لا أساس لها من الصحة وكان على الأعضاء المستقيلين أن يتوجهوا إلى القضاء لإثبات ذلك مؤكّدا في المقابل أنه قدم قضايا عدلية ضد عدد منهم من أجل الفساد وتضارب المصالح.

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