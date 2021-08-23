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قفصة: إيقاف 5 أشخاص من ذوي السوابق العدلية من أجل السرقة والاتجار بالمخدرات

Publié le Lundi 23 Août 2021 - 14:48قراءة: 0 د, 26 ث
قبضت فرقة الشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بقفصة، خلال حملات أمنية نفّذتها في موفى الأسبوع المنقضي، على 5 أشخاص من ذوي السوابق المطلوبين للعدالة بتهم السرقة والاتجار في المخدرات، وفق ما ذكره مصدر أمني، اليوم الاثنين، لـ"وات".

وأوضح المصدر ذاته ان من بين الموقوفين أحد أصحاب السوابق المصنّف بالخطير والمفتّش عنه من أجل السرقة والسلب وموّرط في جرائم اغتصاب.
وأضاف أنه تمّ حجز دراجة نارية ومحركات خاصة بالابار وكميّة من المخدرات لدى الموقوفين، وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بهم لمزيد استكمال الأبحاث، وفق تأكيده.

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