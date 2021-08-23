جمعية جودة التعليم تقترح التخلي على نظام الأفواج بصفة تدريجية والتسريع بتلقيح التلاميذ

اقترح رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم سليم قاسم اليوم الاثنين التخلي على نظام الأفواج بصفة تدريجية خلال العودة المدرسية المقبلة وأن يتم تطعيم تلاميذ السنة التاسعة أساسي والباكالوريا ضد كوفيد-19، قبل العودة



وأضاف سليم قاسم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه من الممكن تخصيص الفترة القادمة خلال موفى أوت

الجاري والأسبوعين الأولين من سبتمبر القادم لتلقيح تلاميذ السنوات النهائية للمرحلتين الاعدادية والثانوية لتكون عودتهم

يوم 15 سبتمبر 2021 عودة عادية لا حاجة فيها لنظام الأفواج



ولفت الى أنه يمكن أن تتواصل بالتوازي مع ذلك عمليات تلقيح باقي تلاميذ المرحلتين الاعدادية والثانوية في مؤسساتهم التربوية ووفقا لرزنامة دقيقة مبرزا في هذا الخصوص أن التكثيف من عمليات التلقيح للتلاميذ من الممكن أن يؤدي الى التخلي نهائيا على نظام الأفواج في أفق شهر نوفمبر القادم



وفي ما يتعلق بالمرحلة الابتدائية دعا رئيس الجمعية الى التخلي على نظام الأفواج مع الحفاظ على أقسام مخففة وهو ما يقتضي حسب تقديره التقليص النسبي في عدد ساعات الدراسة لكل تلميذ مع امكانية اقرار يوم راحة اضافي يخصص للأنشطة الثقافية أو لحصص مراجعة ودعم للمكتسبات



وناشد جميع القائمين على الشأن التربوي من أجل مزيد تكريس مبادئ الحكم الرشيد وخاصة مبدأ التشاركية عبر الانفتاح على كافة المتدخلين القادرين على تقديم الاضافة المطلوبة لقطاع التربية



ودعا الى اطلاق مشروعين وطنيين استراتيجيين يخصص أولهما لتحقيق جودة التعليم بجميع مقوماتها ويهتم الثاني بالتعليم الرقمي مما يخول تجاوز التهديدات التي فرضتها الجائحة على المنظومة التربوية



يذكر أن وزير التربية فتحي السلاوتي كان قد أعلن يوم الأحد 15 أوت الجاري بسليمان من ولاية نابل أن العودة المدرسية ستكون في موعدها المقرر ودون نظام الأفواج.



