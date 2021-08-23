زغوان: أشغال المستشفى الميداني لمرضى "كوفيد" تبلغ مرحلة متقدمة ولا نية للتراجع عن تركيزه (المدير الجهوي للصحة)

وات - نفى المدير الجهوي للصحة بزغوان سهيل بالي، اليوم الاثنين، صحة ما يتداول حاليا عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول إمكانية التراجع عن إتمام إنجاز المستشفى الميداني لمرضى "كوفيد 19 "بولاية زغوان، والذي انطلقت أشغال تركيزه يوم 8 جويلية الماضي، مؤكدا أن لا نية للهياكل الصحية للتراجع عن إحداثه رغم التطور الإيجابي في المؤشرات الوبائية.



وأوضح بالي، في تصريح ل(وات)، أن أشغال وإجراءات تركيز المستشفى بلغت مرحلة متقدمة، حيث تم إلى حدود اليوم توفير 40 سرير أوكسجين من جملة 60 سريرا مبرمجا لإيواء المصابين المحتملين، إضافة إلى توفير 66 مكثف أوكسجين وعدة تجهيزات طبية أخرى، فضلا عن انتداب طبيبين للعمل في المستشفى الميداني إلى جانب 3 أطباء آخرين من الهياكل الاجتماعية وضعوا على ذمة المرفق الصحي.



وأضاف أن الادارة الجهوية للصحة فتحت كذلك مناظرة لانتداب إطارات شبه طبية بعنوان الخدمة المدنية، وتسعى بالتنسيق مع وزارة الإشراف إلى تمكين الجهة بإطارات من هذا الصنف من أجل تحسين الخدمات الطبية وتأمين تسيير المستشفى الميداني



يذكر أن الوضع الوبائي بولاية زغوان قد شهد خلال الأسبوعين الأخيرين انفراجا ملحوظا نتيجة تراجع كافة المؤشرات الوبائية بأغلب مناطق الجهة، حيث تراجعت الإصابات من 450 حالة منتصف شهر جويلية إلى 115 لكل 100 ألف ساكن حاليا، كما استقر معدل التحاليل الإيجابية خلال الفترة ذاتها في حدود 27 بالمائة (مقابل 56 بالمائة منتصف شهر جويلية)، ما أسفر عن تقلص عدد المقيمين بوحدات الكوفيد إلى 15 مقيما يتلقون العلاج بوحدة المستشفى الجهوي التي بلغت طاقة استيعابها القصوى في الشهرين الماضيين معدل 70 مقيما يوميا، وفق تصريح سابق للمدير الجهوي للصحة.



