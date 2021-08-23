القبض على "تكفيري" في سوسة محكوم بـ 36 سنة سجنا (الداخلية)

ألقت وحدات تابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة، أمس الأحد، القبض على "عنصر تكفيري" صادر في شأنه حكم بالسجن لمدة 36 سنة، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الإثنين.



وأوضح ذات المصدر أن "العنصر التكفيري" أصيل ولاية سيدي بوزيد وبالغ من العمر 35 سنة وهو مطلوب لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس من أجل "الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي".



وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنه.



