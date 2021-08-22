Babnet Babnet  Farid - سألني الليل  

ألعاب القوى: العداؤون الكينيون يسيطرون على سباق نصف ماراطون برلين

Publié le Dimanche 22 Août 2021 - 18:32قراءة: 0 د, 42 ث
فازت العداءة الكينية جويسيلين جيبكو سيجي، اليوم الأحد، بسباق نصف ماراطون برلين، في نسخته الأربعين، مسجلة رقما قياسيا
جديدا يقدر بساعة و5 د و16 ثانية.
وأنهت جيبكوسيجي السباق، البالغ طوله 21 كيلومترا و95 مترا في المركز الأول، متقدمة على العداءة نانسي ميتو بخمس ثوان، لتبقى أقل بقليل من أفضل زمن حققته البطلة الأولمبية مرتين الهولندية سيفان حسن قبل عامين، بينما جاءت الكينية
الأخرى فالاري أيابي ثالثة بزمن قدره ساعة و7 د و32 ثانية.
و هيمن العداؤون الكينيون على سباق الرجال، بعد أن حقق فيليكس كيبكويش أفضل زمن عالمي لهذا العام بإنهائه نصف ماراطون برلين في 58 دقيقة و57 ثانية، متوفقا على مواطنه جوسفات تانوي الذي حقق 59 دقيقة و40 ثانية، بينما حل ثالثا
فيلمون كيبليمو بـ59 دقيقة و54 ثانية.
ومن المقرر أن يقام ماراطون برلين، الذي يشهد غالبا تحطيم الرقم القياسي العالمي لسباقات الماراطون، يوم 26 سبتمبر المقبل.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 231140



En continu

Toutes les news
.

الأحد 22 أوت 2021 | 13 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:36 19:03 16:05 12:29 05:42 04:09
Babnet
27°
Babnet32°Babnet% 69:الرطــوبة
تونــسBabnet24°
2.57 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2435°-2535°-2638°-2736°-28
  • Avoirs en devises
    19764,2

  • (20 aout)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,28208 DT        1$ =2,80514 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 aout)   1624,6 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة