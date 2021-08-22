ألعاب القوى: العداؤون الكينيون يسيطرون على سباق نصف ماراطون برلين

فازت العداءة الكينية جويسيلين جيبكو سيجي، اليوم الأحد، بسباق نصف ماراطون برلين، في نسخته الأربعين، مسجلة رقما قياسيا

جديدا يقدر بساعة و5 د و16 ثانية.

وأنهت جيبكوسيجي السباق، البالغ طوله 21 كيلومترا و95 مترا في المركز الأول، متقدمة على العداءة نانسي ميتو بخمس ثوان، لتبقى أقل بقليل من أفضل زمن حققته البطلة الأولمبية مرتين الهولندية سيفان حسن قبل عامين، بينما جاءت الكينية

الأخرى فالاري أيابي ثالثة بزمن قدره ساعة و7 د و32 ثانية.

و هيمن العداؤون الكينيون على سباق الرجال، بعد أن حقق فيليكس كيبكويش أفضل زمن عالمي لهذا العام بإنهائه نصف ماراطون برلين في 58 دقيقة و57 ثانية، متوفقا على مواطنه جوسفات تانوي الذي حقق 59 دقيقة و40 ثانية، بينما حل ثالثا

فيلمون كيبليمو بـ59 دقيقة و54 ثانية.

ومن المقرر أن يقام ماراطون برلين، الذي يشهد غالبا تحطيم الرقم القياسي العالمي لسباقات الماراطون، يوم 26 سبتمبر المقبل.



