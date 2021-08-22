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نقابة أمنية تؤكد وجود 30 ألف شهادة علمية مزوّرة لمنتدبين بالوظيفة العمومية في الـ10 سنوات الأخيرة

Publié le Dimanche 22 Août 2021 - 17:29قراءة: 0 د, 13 ث
كشفت نقابة إقليم الأمن الوطني بتونس اليوم الأحد 22 أوت 2021 عن ثبوت وجود 30 ألف شهادة علمية مزوّرة قالت أنها تعود لأشخاص تم انتدابهم بالوظيفة العمومية خلال الـ10 سنوات الأخيرة مبرزة أنّه سيتمّ إيقاف كل من تثبت عليه جريمة التزوير .




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