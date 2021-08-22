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القبض على "عنصر تكفيري" بجندوبة محكوم بالسجن لمدة سنة (الداخلية)

Publié le Dimanche 22 Août 2021 - 15:19قراءة: 0 د, 18 ث
ألقت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بجندوبة، السبت، القبض على "عنصر تكفيري"، صادر في شأنه حكم بالسجن لمدة سنة، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الأحد.

وأضاف ذات المصدر أن هذا العنصر التكفيري مفتش عنه لفائدة المحكمة الإبتدائية بتونس 1 "من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي".

وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنه.

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