الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 22 أوت

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الكاف: تسجيل 4 وفايات و113 إصابة جديدة بكورونا بتاريخ 20 أوت الجاري



أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الأحد في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة كورونا بالجهة عن تسجيل 4 حالات وفاة و 113 إصابة جديدة بالفيروس وذلك بعد الكشف عن نتائج 241 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 20 أوت الج

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ويرتفع وفق هذا التحيين اليومي الجديد للوضع الوبائي إجمالي الوفايات المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد خلال

مارس 2020 الى إلى 618 حالة وفاة وعدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 17715 منهم 16753 حالة تعاف



كما أظهر التحيين ذاته انخفاضا ملحوظا في عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات إلى حدود 65 منهم 14 في أقسام الانعاش والعلاج المكثف فيما شهد عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي ارتفاعا طفيفا إلى 962 حالة



وفي سياق متصل يتواصل انجاز حملات التطعيم بمختلف معتمديات الولاية عن طريق الصحة العسكرية التي تمكنت خلال أربعة أيام من تلقيح 2285 شخصا بمعتمديات الكاف الشرقيه والكاف الغربية والطويرف ونبر وساقية سيدي يوسف في انتظار استكمال عمليات التلقيح بباقي معتمديات الولاية خلال الأسبوع القادم وهو ما سيساهم وفق رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بالكاف عبد الباقي الجمني في تصريح ل(وات) في تطعيم سكان المناطق النائية والترفيع في نسق التلقيح بالحهة



