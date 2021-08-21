المنظمة الفلاحية تدعو الى الإسراع بتشكيل حكومة قادرة على رفع تحديات المرحلة الراهنة

دعا المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، السبت، الى ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة قادرة على رفع تحديات المرحلة الراهنة وحلّ الملفات المطروحة.



واكد المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في ختام جلسة دورية بأشراف رئيس المنظمة الفلاحية، عبد المجيد الزار، انحيازه التام لإرادة الشعب التونسي المتشبث بحقه في العيش الكريم ومساندته المطلقة للمطالب المشروعة لكل الفئات والجهات.



واعربت المنظمة الفلاحية، عن "املها في ان يمثل حراك 25 جويلية 2021 منعطفا إيجابيا لإنقاذ البلاد واستعادة الوعي بضرورة الانكباب على معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والصحية واعطائها الأولوية المطلقة تجسيما لاستحقاقات ثورة الحرية والكرامة والقطع مع كل مظاهر التغييب والتهميش وكل اشكال الفساد التي يعد قطاع الفلاحة والصيد البحري احد أهم ضحاياها".



وذكّر المجلس المركزي لاتحاد الفلاحين، بان "الفلاحين والبحارة كانوا قد نبهوا مرارا و منذ سنوات من الارتدادات الكارثية لغياب منوال تنموي عادل وشامل وانتفاء إرادة سياسية صادقة وجادة لإصلاح الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والناي بها عن اي تجاذب سياسي" .



وكان المجلس تداول خلال الجلسة، التي شهدت مشاركة اكثر من 85ّ بالمائة من الاعضاء، في الوضع العام بالبلاد والتوقف طويلا على الاشكاليات الحارقة التي تواجه منظومات وقطاعات الانتاج والمواسم الفلاحية والصعوبات المتراكمة التي تعيق نشاط الفلاحين والبحارة.









