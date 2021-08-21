رغم تراجع سعر دجاج اللحم خلال جويلية 2020 فإن معدلها يسجل زيادة مقارنة بجويلية 2020

وات - شهد معدل سعر دجاج اللحم عند الانتاج منحى تنازليا، خلال شهر جويلية 2021، مع بعض التذبذب. وبلغ السعر الأقصى للكلغ الواحد من دجاج اللحم 4750 مليما، حتّى يوم 5 جويلية 2021، مقابل سعر أدنى في حدود 3737 مليما، إلى يوم 31 جويلية 2021، أي بتراجع بنسبة 21،3 بالمائة، وفق معطيات أوردها المرصد الوطني للفلاحة.

لكن هذا المعدل لشهر جويلية 2021 والمقدر ب4215،7 مليما شهد زيادة بنسبة 28،2 بالمائة في حال مقارنته بالفترة ذاتها من 2020 اذ بلغ معدل سعر دجاج اللحم عند الانتاج حينها 3288،6 مليما وبنسبة 8،8 بالمائة مقارنة بشهر جوان 2021 (4215،7 مليما).



2021. وعرف معدل سعر دجاج اللحم، بحسب الجهات، زيادة في مناطق الجنوب بنسبة 8،5 بالمائة (4470،7 مليما) مقارنة بمناطق الشمال وبنسبة 3،9 بالمائة مقارنة بمناطق الوسط.



ومر سعر انتاج البيض بثلاث مراحل، خلال جويلية 2021، اذ زاد سعرها خلال الأيّام الثمانية الأولى من شهر جويلية 2021 ليصل سعر الوحدة إلى 2ر197مليما مسجلا تطورا بنسبة 7،5 بالمائة وذلك إلى حدود يوم 7 جويلية 2021. وعرف المعدل ذاته انخفاضا بنسبة 3ر18 بالمائة مسجلا حد أدنى بقيمة 2ر161 مليما للوحدة وذلك إلى غاية 28 جويلية 2021. واتسمت المرحلة الثالثة، التي استغرقت الأيّام الثلاثة الأخيرة من الشهر بتعديل في السعر وبلوغ معدل سعر الوحدة الى 4ر166 مليما وتسجيل ارتفاع بنسبة 2ر3 بالمائة.

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وخلص المرصد إلى أنّه، رغم ذلك، فقد شهد المعدل ​​الشهري لسعر البيض عند الانتاج زيادة بنسبة 1ر36 بالمائة مقارنة بالشهر ذاته من من سنة 2020 (2ر178مليم/ وحدة مقابل 9ر130 مليون / وحدة).

ومقارنة بشهر جوان 2021 (6ر162 مليم / وحدة)، لاحظ المرصد، أن معدل ​​السعر ارتفع بنسبة 9ر9 بالمائة في العاصمةحيث بلغ معدل ​​سعر وحدة من البيض 6ر181 مليما، الذي كان أعلى في مناطق الجنوب بنسبة 9ر2 بالمائة ( 6ر176 مليما/ وحدة) وزاد عن السعر المعروض بالشمال بنسبة 6ر0 بالمائة(5ر180 مليم/ وحدة)، وفق المصدر ذاته.



