جامعة كرة القدم توصي بضرورة تخفيض اجور اللاعبين المحترفين والمدربين بنسبة 50 بالمائة بالنسبة الى اشهر جويلية واوت وسبتمبر

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم في اطار دعمها للاندية للاستعداد للموسم الرياضي 2021-2022 في افضل الظروف انها ستتكفل باقامة تربص باسبوع على نفقتها لكل اندية الرابطة المحترفة الاولى قبل انطلاق الموسم وذلك بهدف مساعدتها على تجاوز المصاعب المالية التي تمرّ بها .



ومن جهة اخرى، اوصت الجامعة التونسية لكرة القدم في بيان اصدرته مساء الجمعة بضرورة تخفيض اجور اللاعبين المحترفين والمدربين بنسبة 50 بالمائة بالنسبة الى اشهر جويلية واوت وسبتمبر وذلك نظرا الى تاثيرات جائحة كورونا وتواصل انتشارها وما نتج عنها من ضرر على مداخيل الاندية وميزانياتها خاصة مع تاخير انطلاقة البطولة الى شهر اكتوبر.



وعلى صعيد اخر، اكدت الجامعة انه لن يسمح لاي لاعب او مسؤول اداري او فني او طبي في مختلف الاقسام بالمشاركة او الحضور في مختلف المقابلات الا بعد استكمال التلاقيح الخاصة بفيروس كورونا وضرورة الاستظهار بما يفيد القيام بذلك خصوصا في ظل توفر اللقاحات والحملات التي تقوم بها مؤسسات الدولة المعنية.





