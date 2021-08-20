وزارتا الصحة و السياحة تدعوان مؤسسات الإيواء السياحي الي التقدم بطلب للتمكن من إيواء الخاضعين للحجر الصحي من الوافدين على تونس

دعت وزارتا الصحة و السياحة أصحاب مؤسسات الإيواء السياحي الراغبين في قبول الوافدين الخاضعين للحجر الصحي الإجباري الى التقدم بطلب في الغرض لدى المندوبة الجهوية للسياحة بالجهة مرجع النظر في اجل لا يتجاوز يوم السبت 21 أوت الجاري..



وبينت الوزارتان في بلاغ مشترك مساء يوم الجمعة ان هذا القرار يتنزل في إطار تنفيذ الإجراءات المعلن عنها من طرف رئاسة الجمهورية يوم 18 أوت الجاري و المتعلقة اساسا بضرورة خضوع الوافدين على البلاد التونسية وعبر جميع المعابر من غير الملقحين الي حجر صحي إجباري لمدة 10ايام ابتداء من تاريخ الدخول مع الاستظهار بنتيجة تحليل سلبي لا تتجاوز مدته 72 ساعة.



كما دعت الوزارتان الي التقيد بجملة من الشروط واحترامها على غرار تأمين نقل الوافدين من نقاط العبور إلى مراكز الحجر الصحي الإجباري و الاقتصاد على ايواد المعنيين بالحجر دون سواهم مع العمل باجراءات دليل التصرف في مراكز الحجر في سياق جائحة الكورونا الموجود بموقع وزارة الصحة..



كما طالبتا بتطبيق الإجراءات الصحية الموجودة بالبروتوكول الصحي للسياحة التونسية للتوقي من فيروس كورونا و وفي نسخته المحينة بتاريخ ديسمبر 2020 والمنشور على الموقع.



