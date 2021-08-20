الميزان التجاري الغذائي يسجل عجزا بقيمة 1081،2 مليون دينار موفى جويلية 2021

وات - سجل الميزان التجاري الغذائي لتونس عجزا بقيمة 1ر1081 مليون دينار، موفى جويلية 2021.

وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 71،4 بالمائة أي بانخفاض بنسبة 8ر21 نقطة مئوية مقارنة بالفترة ذاتها سنة 2020 (2ر93 بالمائة)، وفق معطيات نشرها، الجمعة، المرصد الوطني للفلاحة.

وبين المرصد، أنّه على مستوى القيمة، تراجعت الصادرات الغذائية بنسبة 5ر11 بالمائة لتبلغ 7ر2698 مليون دينار، في ما سجلت الواردات زيادة بنسبة 5ر15 بالمائة لتبلغ قيمة 8ر3779 مليون دينار.

وأرجع المرصد، العجز المسجل، إلى ارتفاع نسق واردات الحبوب بنسبة 6ر21 بالمائة، من جهة وتراجع الصادرات من زيت الزيتون بنسبة 5ر27 بالمائة. وشهدت حصة الصادرات الغذائية، فيما يتعلق بالتجارة الخارجية ، انخفاضا بنسبة 2ر4 نقطة مائوية مقارنة في موفى جوان 2020 ، مسجلة 7ر10 بالمائة في سنة 2021. و انخفضت حصة الواردات الغذائية فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، بنسبة 4 نقاط مائوية مسجلة 2ر10 بالمائة في نهاية جويلية 2021.

وزادت مشتريات تونس من الحبوب، إلى موفى جويلية 2021، بنسبة 6ر21 بالمائة على مستوى القيمة وبنسبة 7ر0 بالمائة على مستوى الحجم. ولاحظ المرصد، بخصوص المنتوجات الموردة الأخرى، انخفاضا في القيمة والكمية باستثناء الزيوت النباتية، التي سجلت زيادة بنسبة 5ر5 بالمائة في الحجم و 3ر35 في القيمة.









