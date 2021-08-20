ضبط شخصين مختبئين داخل سيارة بميناء حلق الوادي في محاولة للهجرة خلسة (الداخلية)

ضبطت الوحدات التابعة لمحافظة شرطة الحدود بميناء حلق الوادي، الخميس، شخصين كانا مختبئين داخل سيارة على ملك أحد الأشخاص المقيمين بالخارج (بعد إدخال تغييرات عليها) "في محاولة منهما لاجتياز الحدود البحرية خلسة"، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية اليوم الجمعة في بلاغ.



وأوضح ذات المصدر أنه بالتحري مع صاحب السيارة، أفاد بأنه كان "ينوي بالفعل مساعدة الشخصين المذكورين على اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير قانونية مقابل مبلغ مالي قدره 25 ألف دينار لكل شخص، وهو ما تم تأكيده من قبل المظنون فيهما".



وأذنت النيابة العموميّة بالاحتفاظ بهم جميعا من أجل "تكوين وفاق قصد مساعدة شخص على اجتياز الحدود بمقابل مالي دون وجه قانوني وحجز السيارة.



