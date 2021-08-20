إنهاء مهام أنور بن حسن الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 20 أوت 2021، أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء مهام السيّد أنور بن حسن الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وسيتولى المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مباشرة جميع أعمال التصرف التي يقتضيها السير العادي لمصالح الهيئة، وذلك بصفة وقتية.



