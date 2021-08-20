Babnet Babnet  Farid - يا حبيبي يا غايبين  

إنهاء مهام أنور بن حسن الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

Publié le Vendredi 20 Août 2021 - 18:55قراءة: 0 د, 14 ث
أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 20 أوت 2021، أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء مهام السيّد أنور بن حسن الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وسيتولى المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مباشرة جميع أعمال التصرف التي يقتضيها السير العادي لمصالح الهيئة، وذلك بصفة وقتية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 231062



En continu

Toutes les news
.

الجمعة 20 أوت 2021 | 11 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:39 19:06 16:07 12:30 05:41 04:07
Babnet
29°
Babnet34°Babnet% 69:الرطــوبة
تونــسBabnet25°
5.14 كم/س
:الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2533°-2532°-2435°-2536°-27
  • Avoirs en devises
    19702,8

  • (19 aout)
  • Jours d'importation
    123
  •              1 € = 3,28339 DT        1$ =2,80100 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 aout)   1337,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة