وزارة التجارة: اجتماع مرتقب للنظر في مدى تطبيق الاتفاق التجاري مع تركيا

وات - أفادت المديرة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة، سعيدة حشيشة، الجمعة، "أنه من المنتظر عقد اجتماع لجنة الشراكة التونسية التركية خلال الفترة القادمة، للنظر في مدى تطبيق الاتفاقية التجارية مع تركيا المبرمة منذ سنة 2005، ومعالجة الإشكاليات، إن وجدت، والبحث في وضعية الميزان التجاري والسبل الكفيلة لتحسينه".





وشددت حشيشة، في تصريح لـ"وات"، على أهمية هذا الاجتماع الدوري، الذي كان مقررا عقده في جوان 2021 وتم إرجاؤه بسبب أزمة كوفيد-19، للتباحث مع الوفد التركي حول كيفية تحسين العجز التجاري، الذي بلغ حتى ماي 2021 قيمة 1100 مليون دينار، مؤكدة أنه سيتم اقتراح بعض الحلول على الطرف التركي لتجاوز هذا العجز لصالح تونس.





وأشارت الى ان العجز التجاري لتونس مع تركيا انخفض الى 2140 مليون دينار سنة 2020 مقارنة بـ2500 مليون دينار خلال سنة 2019





واعتبرت المسؤولة بوزارة التجارة، أن، هذا اللقاء المرتقب مع الجانب التركي يعد "تمشيا بديهيا وليس حكرا على تركيا، ومعمول به مع سائر بلدان العالم التي تم إبرام اتفاقيات تجارية معها سواء كانت عربية أو إفريقية أو أوروبية، وكذلك مع المجموعات الاقتصادية.





وذكرت ان تونس تستورد من تركيا خاصة النسيج وخاصة الاقمشة التي تصنع وتصدر إلى أوروبا إضافة إلى المنتوجات الكهربائية والميكانيكية ومواد التجميل فيما تصدر نحوها الفسفاط بالدرجة الأولى والذي تقلّص خلال الفترة الأخيرة الى جانب التمور والمرطبات ومنتجات البحر. ولفتت حشيشة الى "ان الاتفاقية تنص على الإعفاء من المعاليم الديوانية بالنسبة للمنتوجات الصناعية المتبادلة بين البلدين، أما المواد الفلاحية والصناعات الغذائية فلا تشملها هذه الاتفاقية".





وتفاقم العجز التجاري في تونس مع موفى جويلية 2021 ، ليبلغ 8725.3 مليون دينار مقابل 7567.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2020، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.









