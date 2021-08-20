الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 20 أوت

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مدنين: تواصل حملة التلقيح العسكرية الميدانية لليوم الثاني على التوالي



تحلّ فرق الصحة العسكرية، اليوم الجمعة، بكل من معتمدية جربة أجيم ومعتمدية بني خداش بولاية مدنين، في إطار اليوم الثاني من حملة التلقيح الميدانية ضد فيروس "كورونا" المخصّصة لتطعيم الأشخاص من 18 سنة فما فوق من المسجلين في منظومة "ايفاكس" و غيرهم من غير المسجلين من اصيلي هذه المناطق او زوارها من جهات اخرى.

وقد مكّنت حملة التلقيح العسكرية، التي انطلقت يوم أمس الخميس، بولاية مدنين من بين 5 ولايات أخرى، من تقديم حوالي 1400 جرعة في يومها الاول منها حوالي 900 جرعة بمعتمدية سيدي مخلوف، و500 جرعة بجربة ميدون، مستهدفة نحو 10 آلاف مواطن بكامل الولاية، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.

هذا وسجّلت ولاية مدنين أمس تلقيح إجمالي 2914 شخصا ليتطوّر إجمالي الجرعات المقدّمة بالجهة منذ انطلاق حملة التلقيح الوطنية في مارس الماضي الى 161 ألفا و460 جرعة.

يذكر ان مدير الصحة العسكرية، الفريق الطبيب مصطفى الفرجاني، كان قد أعطى أمس، اعطى اشارة انطلاق حملة التلقيح العسكرية بجربة ميدون داعيا الى الاقبال على التلقيح للقضاء على الوباء ولعودة نسق الحياة الطبيعي.





قفصة : ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" إلى 840 بعد تسجيل 12 اصابة جديدة



ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" بولاية قفصة إلى 840 حالة وفاة بعد تسجيل 12 حالة جديدة خلال الفترة من 16 الى 18 اوت الجاري، وفق ما اوردته الادارة الجهوية للصحة بالجهة على صفحتها الالكترونية.



كما تم، وفق ذات المصدر، رصد 389 إصابة جديدة بالفيروس، بعد إجراء تحاليل لمخالطين لمصابين او لاشخاص مشتبه في إلتقاطهم لعدوى الفيروس، ويبلغ عدد المّصابين بفيروس "كورونا" بالولاية من الذين لازالوا حاملين للفيروس 744 شخصا، حسب آخر تحيين للوضع الوبائي.



تجدر الإشارة إلى أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" منذ بدء ظهوره وصل الى 14020 شخصا من ولاية قفصة، تُوُفّي من بينهم 840 شخصا، وتعافى 12791 شخصا.









الكاف: تسجيل حالة وفاة و 80 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"



أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الجمعة، في تحيين جديد لتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" عن تسجيل حالة وفاة و80 إصابة جديدة، بعد الكشف عن نتائج 173 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 18 أوت، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 614 حالة وعدد الاصابات المؤكدة إلى 17481 اصابة منها 16582 حالة تعاف



وفي سياق متصل، شهد عدد المقيمين بالمستشفيات "تراجعا طفيفا" إلى حدود 81 حالة منها 14 في أقسام الانعاش والعلاج المكثف، فيما ارتفع عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 899 حالة وهم يمثلون حصيلة الاصابات المؤكدة بالفيروس خلال ا10 ايام الاخيرة



ومن جهته، أفاد رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني (وات) بأن عملية التلقيح الجاري تنفيذها حاليا بالوسط الريفي عن طريق الصحة العسكرية وهياكل الصحة العمومية، مكنت خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين من تلقيح 356 مواطنا في معتمديتي الكاف الشرقيه والكاف الغربية و864 مواطنا في معتمدية نبر







قبلي: تسجيل حالتي وفاة و300 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"



b أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) بانه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس "كورونا" وأن العدد الجملي لحالات الوفاة بالفيروس قد بلغ 592 حالة.



وبين انه تم اجراء 552 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس "كورونا" وأن 300 عينة قد جاءت نتيجة تحليلها ايجابية وأثبتت اصابة أصحابها بالفيروس، واضاف ان الاصابات تتوزع الى 137 اصابة بقابس الجنوبية و47 اصابة بقابس المدينة و29 اصابة بوذرف و27 اصابة بقابس الغربية و22 اصابة بمارث و13 اصابة بدخيلة توجان و10 اصابات بالمطوية و08 اصابات بمطماطة الجديدة و04 اصابات بمنزل الحبيب و03 اصابات بالحامة.



واوضح جبران ان العدد الجملي للاصابات بفيروس "كورونا" قد بلغ 19923 اصابة وأن 18759 من بين المصابين تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، وبين انه توجد 1062 حالة نشطة للفيروس وناقلة للعدوى تتوزع الى 447 حالة بقابس الجنوبية و121 حالة بقابس المدينة و115 حالة بدخيلة توجان و113 حالة بوذرف و83 حالة بقابس الغربية و82 حالة بمطماطة الجديدة و66 حالة بمارث و50 حالة بالمطوية و46 حالة بالحامة و20 حالة بغنوش و11 حالة بمنزل الحبيب و08 حالات بمطماطة.



وبين ان عدد المصابين بالفيروس الذين يتم ايواؤهم باقسام "كوفيد 19" بالجهة يبلغ 88 مصابا من بينهم 10 مصابين يقيمون بوحدة الانعاش بقسم كوفيد 19 بالمستشفى الجامعي بقابس واشار الى ان نسبة الاختطار الجهوي لهذا الفيروس تبلغ 290 اصابة لكل 100 الف ساكن.





نابل: تسجيل 4 حالات وفاة و138 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"



b سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بنابل 4 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، حالتين بمعتمدية منزل تميم وحالة بكل من نابل وقربة، وتتراوح أعمارهم بين 64 و 94 سنة، وقد ارتفع بذلك مجموع الوفيات الى 1333 حالة منذ بداية الجائحة، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية عمر السليمي في تصريح لصحفية (وات)



وأوضح المصدر ذاته، صباح اليوم الجمعة، ان التحاليل المخبرية المجراة بالمخابر العامة والخاصة والعيادات للتقصي حول الفيروس والبالغ عددها 1016 تحليلا أسفرت عن تسجيل 138 إصابة جديدة بالفيروس، وبين أن نسبة التحاليل الإيجابية قدرت ب13 بالمائة



وأبرز أن مجموع الحالات النشيطة ارتفع لتبلغ 1458 حالة من بين 46367 حالة مكتشفة منذ بداية الجائحة، في حين بلغ عدد الحالات التي تجاورت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد 43576 حالة



وأشار السليمي إلى أن عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية بلغ 109 حالات بنسبة استغلال أسرة الاوكسيجين قدرت ب47 بالمائة في القطاع العام و59 بالمائة بالقطاع الخاص في حين بلغت نسبة استغلال أسرة الانعاش بالقطاع العام 90 بالمائة مقابل 47 بالمائة في القطاع الخاص



