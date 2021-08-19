Babnet Babnet  Mbarek - يا زهرة  

منوبة: الاحتفاظ بصاحب مستودع عشوائي لتحضير "المعسّل" وحجز 800 كلغ معدة للاستهلاك

Publié le Jeudi 19 Août 2021 - 19:45قراءة: 0 د, 39 ث
وات - أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة امس الاربعاء بالاحتفاظ بصاحب مستودع عشوائي لتحضير وصنع مادة "المعسّل" (تبغ خاص بالشيشة) بإحدى الضيعات الفلاحية في معتمدية وادي الليل ، واستعمال مواد مجهولة قد تشكّل خطرا على صحة مستعمليها، وتحرير جملة من المحاضر وإحالتها على أنظار القضاء، وفق ما افاد به اليوم مصدر امني صحفية مكتب (وات) بمنوبة.

ويأتي ذلك اثر ضبط وحدات الحرس الوطني والحرس البلدي بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة بالتعاون مع اعوان حفظ الصحة بالإدارة الجهوية للصحة، لمستودع عشوائي يستغلّه صاحبه على وجه الكراء لتحضير تبغ "المعسّل".
واضاف انه تم حجز كمية 800 كلغ من تلك المادة كانت داخل أربعة براميل بلاستيكية كبيرة الحجم، واربعة مواقد غاز وقوارير غاز، والة خلط والة وزن ، كانت تستعمل في المستودع الذي انعدمت فيه أدنى ظروف السلامة الصحية وانتشرت به الاوساخ والاتربة .


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 231039



En continu

Toutes les news

الخميس 19 أوت 2021 | 10 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:41 19:07 16:07 12:30 05:40 04:05
Babnet
25°
Babnet33°Babnet% 73:الرطــوبة
تونــسBabnet23°
1.54 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
33°-2334°-2532°-2632°-2534°-24
  • Avoirs en devises
    19702,8

  • (19 aout)
  • Jours d'importation
    123
  •              1 € = 3,28339 DT        1$ =2,80100 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 aout)   1337,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة