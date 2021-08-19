صفاقس: اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها تقر الحجر الصحي الموجه بكافة معتمديات الولاية

وات - أقرت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة ومجابهتها بصفاقس التي انعقدت، اليوم الخميس، بمقر ولاية صفاقس، فرض الحجر الصحي الموجه بكافة معتمديات ولاية صفاقس، وذلك ابتداء من يوم 19 أوت الجاري حتى إشعار آخر، وذلك للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.



وتتمثل تدابير الحجر الصحي الموجه بكافة معتمديات ولاية صفاقس خلال الفترة المنصوص عليها في القرار الصادر، مساء اليوم، على الصفحة الرسمية لولاية صفاقس، في منع جولان الأشخاص والعربات من الساعة منتصف الليل الى حدود الساعة الخامسة صباحا، باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، ومنع كافة التظاهرات والتجمعات العائلية الخاصة والعامة بالفضاءات المغلقة، علما بأنه وعملا بالبلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية، يوم أمس الاربعاء، يسمح للأشخاص الذين استكملوا عملية التلقيح ضد كوفيد-19 بحضور التظاهرات والتجمعات العائلية الخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة مع ضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المصادق عليها.



وتتطلب مجريات فرض الحجر الصحي الموجه كذلك من أصحاب المطاعم والمقاهي بمختلف أصنافها، رفع الكراسي ومنع الاستهلاك على عين المكان ابتداء من الساعة العاشرة مساء، مع ضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية، لا سيما منها منع استعمال "الشيشة" ولعب الورق واستعمال الأواني ذات الاستعمال الواحد مع توفير التهوئة الضرورية واحترام التباعد الجسدي.



كما يشمل قرار الحجر الصحي الموجه، دور العبادة من خلال الحرص على تطبيق البروتوكولات الصحية بها عبر غلق الميضة وإحضار السجادة الخاصة بكل المصلين وارتداء الكمامة واحترام التباعد اثناء الصلاة وتحديد عدد المصلين بنسة 50 بالمائة من طاقة الاستيعاب وتحديد طاقة الاستيعاب بالفضاءات التجارية وقاعات الرياضة بنسبة 50 بالمائة مع احترام البروتوكولات الصحية داخلها.



من ناحية اخرى، أوصت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة ومجابهتها، رؤساء البلديات بضرورة مواصلة التنظيم المحكم للأسواق اليومية والأاسبوعية مع فرض البروتوكولات الصحية واستعمال وسائل الحماية الفردية على مرتاديها. كما تم تكليف اللجان المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها بتشديد الرقابة على تطبيق البروتوكولات الصحية والاجراءات الوقائية الفردية والجماعية بكافة القطاعات والفضاءات الخاصة والعامة والمساحات الكبرى ووسائل النقل العمومي.







