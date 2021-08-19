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وزارة الشؤون الدينية تدعو المؤدبين للتلقيح

Publié le Jeudi 19 Août 2021 - 15:37قراءة: 0 د, 27 ث
دعت وزارة الشؤون الدينية المؤدبين والمؤدبات ممّن لم يتسنّ لهم التلقيح الإسراع بالتسجيل بمنظومة "Evax"، وموافاة الإدارات الجهوية الراجعين إليها بالنظر بأرقام التسجيل (09 أرقام) حتى يتسنّى التنسيق مع مصالح وزارة الصحّة لتسهيل عملية التلقيح والتسريع في هذا الأمر في ظروفه المُثلى.

ويأتي ذلك وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الدينية اليوم الخميس في إطار المساهمة في إنجاح الاستراتيجية الوطنيّة للتلقيح ضد انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وحمــاية النـاشئة من الأمراض المعدية والوقـاية من تسرّبهـا وتفشيها بالكتاتيب، و لمزيد توفير أفضل الظروف لسنة دراسية ناجحة وحسن الاستعداد لها



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