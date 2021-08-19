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تحوير صلب المديرين العامين بوزارة الداخلية

Publié le Jeudi 19 Août 2021 - 16:10قراءة: 0 د, 33 ث
قرر الوزير المُكلف بتسيير وزارة الداخلية إجراء تحوير صلب المديرين العامين بوزارة الداخلية عين بمقتضاه:

- العميد جوهر بودريقة: مديرا عاما للعمليات.

- العميد زهير تقية: متفقدا عاما للأمن الوطني.

- العميد مراد حسين: مديرا عاما للأمن العمومي

- العميد خالد المرزوقي: مديرا عاما لوحدات التدخل.

- محافظ شرطة عام من الصنف الأول سامي اليحياوي: مديرا عاما للمصالح المختصة.

- العميد عادل الخياري: مديرا عاما للمصالح الفنية.

- محافظ شرطة عام من الصنف الأول نجاة الجوادي: مديرا عاما للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي.

- العميد مكرم عقيد: مديرا عاما للقطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

- محافظ شرطة عام من الصنف الأول فوزي مبارك: مديرا عاما لتعاونية موظفي الأمن الوطني والسجون والإصلاح.

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