قرر الوزير المُكلف بتسيير وزارة الداخلية إجراء تحوير صلب المديرين العامين بوزارة الداخلية عين بمقتضاه:



- العميد جوهر بودريقة: مديرا عاما للعمليات.



- العميد زهير تقية: متفقدا عاما للأمن الوطني.



- العميد مراد حسين: مديرا عاما للأمن العمومي



- العميد خالد المرزوقي: مديرا عاما لوحدات التدخل.



- محافظ شرطة عام من الصنف الأول سامي اليحياوي: مديرا عاما للمصالح المختصة.



- العميد عادل الخياري: مديرا عاما للمصالح الفنية.



- محافظ شرطة عام من الصنف الأول نجاة الجوادي: مديرا عاما للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي.



- العميد مكرم عقيد: مديرا عاما للقطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.



- محافظ شرطة عام من الصنف الأول فوزي مبارك: مديرا عاما لتعاونية موظفي الأمن الوطني والسجون والإصلاح.



