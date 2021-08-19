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تونس - اتحاد اوروبي - 30 مليون دينار لفائدة مشاريع شبابية هادفة

Publié le Jeudi 19 Août 2021 - 15:03قراءة: 1 د, 2 ث
انعقدت بعد ظهر يوم الاربعاء جلسة عمل بحضور وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة سهام العيادي والمديرة العامة للمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد نائلة العكريمي وعدد من إطارات الوزارة .

وياتي الاجتماع في إطار متابعة وتفعيل برنامج دعم الشباب الممول من قبل الإتحاد الأوروبي والذي يتولى المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد تنفيذه وفق عقد تم توقيعه.
وتم خلال الجلسة إلاعلان عن رصد اعتمادات من قبل الجهة المانحة بقيمة حوالي 30 مليون دينار ( 9 مليون أورو ) لمشاريع هادفة لتعزيز ادراج الشباب والقضايا الشبابية في تصميم وتنفيذ السياسات العمومية على الصعيدين الوطني والمحلي.

كما تم وضع خارطة طريق واستراتيجية عمل وفق الاولويات لتنفيذ مشاريع برنامج دعم الشباب الممول من قبل الإتحاد الأوروبي خلال الفترة القادمة مع تحديد الأطراف أو الجهات ذات العلاقة الممكن تشريكها.
كما تم الاتفاق على الانطلاق في تنفيذ المشاريع الهادفة إلى التقليص من التداعيات السلبية الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد-19 على الفئات الشبابية والجمعيات الرياضية المتضرررة مع العمل على تدعيم قدراتهم وخلق فرص التشغيل والتنمية و دعم الإدماج الإقتصادي للشباب وكذلك إعطاء الأولوية للجهات الداخلية والمناطق الحدودية المهمشة لإنجاز المشاريع الشبابية والرياضية بناءً على قاعدة بيانات وخارطة أولويات سيتم إعدادها للغرض.

وسيتم عقد جلسة عمل فنية لتحديد الفئات الشبابية والرياضية المستفيدة من مشاريع برنامج دعم الشباب الممول من قبل الإتحاد الأوروبي .

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