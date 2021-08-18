الSNCFT تعلن عن تعديل حركة سير قطارات الضاحية الجنوبية للعاصمة

أصدرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بلاغا تعلم فيه حرفاءها على خط الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة (تونس - الرياض)، عن تعديل في حركة سير قطارات نقل المسافرين ابتداء من يوم غد الخميس وإلى غاية إشعار آخر، وذلك تطبيقا للأمر الرئاسي الصادر اليوم الاربعاء، والقاضي بتعديل فترة حظر الجولان.



وأفاد نص البلاغ بأن حركة نقل القطارات ستكون على النحو التالي:



- انطلاق أول قطار من محطة تونس في اتجاه محطة الرياض على الساعة 05 و25 دق



- انطلاق آخر قطار من محطة تونس في اتجاه محطة الرياض على الساعة 22 و30 دق



- انطلاق أول قطار من محطة الرياض في اتجاه محطة تونس على الساعة 05 و15 دق



- انطلاق آخر قطار من محطة الرياض في اتجاه محطة تونس على الساعة 22 و30 دق.



وذكرت الشركة بضرورة التقيد بإجراءات الوقاية من عدوى كوفيد ـ19، وخاصة الالتزام الكلي بارتداء الكمامات في المحطات وعلى متن القطارات وتعقيم اليدين بصفة دورية حفاظا على سلامة الجميع.



يذكر أن الأمر الرئاسي الصادر اليوم تم بمقتضاه تعديل فترة حظر الجولان لتصبح من منتصف الليل إلى الخامسة صباحا.



