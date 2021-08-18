الديوانة تحجز مبالغ من العملة التونسية والأجنبية بقيمة فاقت مليون دينار

حجزت مصالح الحرس الدّيواني بتونس، الأربعاء، مبالغ من العملة التونسية والأجنبية بقيمة فاقت مليون دينار، وذلك في إطار حملة مراقبة على محلات صرف العملة بغاية مكافحة تهريبها.واستهدفت الحملة، وفق بلاغ صادر عن الدّيوانة التونسية محلاّت صرف العملة بكل من ولايات تونس وأريانة وبنزرت، تم على إثرها حجز مبالغ مالية من العملة الأجنبية قدرت قيمتها بحوالي 414 ألف دينار ومبالغ مالية وصكوك بالعملة التونسية بلغت قيمتها 618 ألف دينار، وذلك تطبيقا لمجلة الصرف وللأحكام القانونية المتعلقة بحجز الأموال مجهولة المصدر والتي لم يتم إثبات شرعية مسكها.وأكدت الديوانة التونسية أنه تم تحرير محاضر حجز في الغرض، فيما لاتزال الأبحاث متواصلة.