بورصة تونس تعتمد قريبا منصة تداول جديدة تحمل اسم "اوبتيك"

وات - ستشهد بورصة الأوراق المالية بتونس، قريبا، بداية استغلال منصّة تداول جديدة تحمل اسم اوبتيك"، تولت تطويرها اهم بورصة بمنطقة الأورو "يوررناكست"، وتم تركيزها بالتعاون الوثيق مع بورصة تونس.



وأفادت بورصة تونس، الأربعاء، ان الامر يتعلق بمشروع للانتقال الى منصّة جديدة للتّداول بهدف اعتماد تكنولوجيا متقدمة لمواكبة تطور السوق ومطابقة المعايير الدولية والاستجابة الى حاجيات المستثمرين.



وبينت ان منصّة "اوبتيك" تعتبر عملية تحول تكنولوجي كبيرة ستغير بشكل جذري أداء وسرعة معالجة أوامر البيع والشراء والتداولات. وقد تم تطويرها بالاعتماد تكنولوجيا عالية الدقة تضمن الاستمرارية والقدرة على التعامل مع الاعطاب، علما وان جل مسارات عمليات السوق، ستجري بشكل آلي وتحت اشراف دقيق.



وتتيح المنصّة الجديدة للتداول، أيضا، معالجة جملة من المنتجات المالية، الأسهم والرقاع وغيرها...، والتي سيتم وضعها

وفق التطورات الترتيبية للسوق.



وبين بلاغ بورصة تونس انه علاوة على التغيرات الترتيبية الناجمة عن هذا التطور التكنولوجي، فقد تم اعتماد قواعد وظيفية وتنظيمية من أجل تحسين السيولة وكذلك مستوى الشفافية والعدالة بالسوق.



