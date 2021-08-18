Babnet Babnet  Om Kalthoum - فكروني  

زغوان: الاحتفاظ بحارسي غابات يشتبه في تورّطهم في اندلاع حريق جبل أم الأبواب بالفحص

Publié le Mercredi 18 Août 2021 - 15:49قراءة: 0 د, 30 ث
وات - أفاد مصدر أمني بإقليم الحرس الوطني بزغوان اليوم الأربعاء، بأنه تم الاحتفاظ بحارسي غابات من جملة 9 أشخاص يشتبه في تورطّهم في الحريق الذي اندلع بغابات جبل أم الأبواب بالفحص خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح ذات المصدر، في تصريح لـ"وات"، أنه على إثر التحريات الدقيقة التي قامت بها مصالح الحرس الوطني لتحديد أسباب الحريق وبعد استشارة النيابة العمومية بزغوان، تم إخلاء سبيل 7 من المشتبه فيهم والاحتفاظ بحارسي غابات في انتظار إحالتهما على القضاء في حالة تقديم من أجل التقصير في أداء الواجب، وإمكانية تورطهم مع أطراف أخرى في حرق مساحات كبيرة من الملك الغابي للاستحواذ عليها واستغلالها للزراعات الكبرى.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 230976



En continu

Toutes les news

الأربعاء 18 أوت 2021 | 9 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:42 19:09 16:08 12:30 05:39 04:04
Babnet
30°
Babnet33°Babnet% 45:الرطــوبة
تونــسBabnet25°
7.72 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
33°-2533°-2335°-2532°-2632°-25
  • Avoirs en devises
    19614,4

  • (17 aout)
  • Jours d'importation
    123
  •              1 € = 3,28925 DT        1$ =2,79233 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 aout)   1437,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة