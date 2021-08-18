شركة نقل تونس تدرج تحويرات على برمجة سفراتها بداية من غد الخميس

أدرجت شركة نقل تونس، تحويرات على برمجة السفرات بداية من غد الخميس 19 اوت 2021، وذلك تبعا للأمر الرئاسي القاضي بتعديل موعد حظر الجولان بداية من الساعة منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا.





وأفاد بلاغ لشركة نقل تونس، الأربعاء، ان موعد انطلاق أولى السفرات الصباحية من الأحياء في اتجاه وسط العاصمة سيكون على الساعة الخامسة و 15 دق بالنسبة لكافة خطوط الحافلات والمترو الخفيف و الخط تونس - حلق الوادي - المرسى.



وأضافت الشركة ان آخر السفرات المسائية من وسط العاصمة في اتجاه الأحياء سيكون كالآتي



على الساعة العاشرة مساء بالنسبة لخطوط الحافلات

على الساعة العاشرة والنصف مساء بالنسبة لخطوط المترو

على الساعة العاشرة والنصف مساء بالنسبة للخط تونس - حلق الوادي - المرسى



وأكدت شركة نقل تونس على ضرورة التقيد بارتداء الكمامات عند الدخول إلى المحطات والركوب في عربات النقل.



