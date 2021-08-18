تونس الثانية إفريقيا والأولى مغاربيا من حيث عدد الوفايات الناجمة عن فيروس كورونا

وات - تحتل تونس المركز الثاني من حيث عدد الوفايات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد على مستوى القارة الإفريقية بعد جنوب إفريقيا حسب آخر تحديث نشره أمس الثلاثاء مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لافريقيا والذي اعتمد على معلومات مجمعة من منظمة الصحة العالمية بتاريخ 15 أوت الجاري



وبحسب المعطيات التي نشرها مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لافريقيا تمركزت جنوب إفريقيا على رأس قائمة الدول الإفريقية (57 بلدا) من حيث عدد الوفايات جراء هذا الفيروس بـ 77.440 حالة وفاة مصرح بها، تليها تونس بـ 21.905 حالة وفاة، ثم مصر بـ 16.625 حالة وفاة مصرح بها



وتبقى تونس في صادرة دول المغرب العربي من حيث عدد الوفايات تليها مصر ثم المغرب بـ11.119 حالة وفاة، فالجزائر بـ4830 حالة وفاة، ثم ليبيا بـ3933 حالة وفاة، فموريتانيا بـ645 حالة وفاة، حسب معلومات مجمعة بتاريخ 15 أوت الجاري نشرها مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لافريقيا أمس الثلاثاء



وبلغ عدد الإصابات المكتشفة بفيروس كورونا المستجد في القارة الإفريقية وفق هذا التحيين الأخير نحو 7 مليون و300 ألف إصابة، و184 ألف حالة وفاة جملية، في حين تم تسجيل 6.4 مليون حالة شفاء



وشهدت تونس حركية على مستوى الحملة الوطنية للتلقيح لاسيما بعد تنظيم يومين من عمليات التلقيح المكثف في 8 و15 أوت الجاري مكنت من تلقيح أكثر من 551 ألف شخص ونحو 600 ألف شخص على التوالي



وإلى غاية يوم 16 أوت الجاري بلغ العدد الإجمالي للتلاقيح أكثر من 4 مليون و690 ألف تلقيح، منها أكثر من 3 مليون و406 ألف تلقيح بالجرعة الأولى، ونحو 1 مليون و284 ألف تلقيح بالجرعة الثانية



واستكمل 1 مليون و843 ألف شخص تلقيحهم من بينهم حوالي 288 ألف شخص انتفعوا بلقح "جونسون أند جونسون" ذو الجرعة الواحدة.



