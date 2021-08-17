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فتح باب الترشح لاقتناء الكتب التونسية في دورتها الثانية لسنة 2021

Publié le Mardi 17 Août 2021 - 23:10قراءة: 0 د, 40 ث
- أعلنت الإدارة العامة للكتاب (إدارة الآداب) بوزارة الشؤون الثقافية عن فتح باب الترشح للدورة الثانية (2021) لاقتناء الكتب التونسية. وحدّدت يوم 8 سبتمبر القادم كآخر أجل لتقديم الترشحات.

وستخصّص مقتنيات الدورة الثانية للعناوين الصادرة خلال سنوات 2019 و2020 و2021. واستثنت الإدارة العامة للكتاب في بلاغ صادر عنها اليوم الثلاثاء "الإصدارات المقدمة في الدورة الأولى للسنة الجارية".

ويتعيّن على الراغبين في ترشيح منشوراتهم، إيداع ملفات تتضمن مطلبا كتابيا باسم وزير الشؤون الثقافية ونسختين ورقيتين من العنوان المقترح ونسخة من شهادة التصريح بالإيداع القانوني.

واشترطت الإدارة العامة للكتاب على دور النشر المترشحة توفير مضمون من السجل الوطني للمؤسسات ونسخة من عقد النشر ممضى بين الطرفين ومختوم.

ويجب أيضا أن تتوفر في الكتب المرشحة اسم المؤلف وسنة النشر، وكذلك اسم المطبعة وعنوانها مع إثبات الثمن على الغلاف بالنسبة إلى الإصدارات المتحصلة على الدعم على الورق.

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