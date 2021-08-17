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شبيبة القيروان تتعاقد مع المهاجم حسام بن صالح والمدافع أسامة الحسيني لموسمين

Publié le Mardi 17 Août 2021 - 16:40قراءة: 0 د, 16 ث
أعلنت الشبيبة الرياضية القيروانية يوم الثلاثاء التعاقد مع كل من مهاجم جندوبة الرياضية حسام بن صالح ومدافع السالمية الكويتي أسامة الحسيني لموسمين.
وتكون بن صالح في مدرسة النجم الساحلي فيما تكون الحسيني في مدرسة النادي الصفاقسي..
يذكر أنّ الشبيبة الرياضية القيروانية ستخوض غمار الموسم الرياضي الجديد في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.



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