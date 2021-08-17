وزارة الدفاع: حملة تلقيح عسكرية ثالثة غدا الأربعاء بخمس ولايات

ذكرت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، أن حملة تلقيح عسكرية ثالثة للتوقي من فيروس كورونا، ستنطلق غدا الأربعاء وستشمل متساكني خمس ولايات وهي بنزرت ومنوبة والكاف ومدنين وقابس وسيؤمنها 110 إطارا طبيا وشبه طبي عسكري.



وأضافت الوزارة في بلاغ لها أنه من المنتظر تلقيح 10 آلاف مواطن بكل ولاية وأن إجتماعات تنسيقية مع الولّاة والمديرين الجهويين للصحة وممثلي المجتمع المدني بهذه الولايات، ستعقد وذلك للإعداد الجيد لانطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، من حيث تأمين الجانب اللوجيستي والصحي والأمني وضبط روزنامة التلقيح، في سبيل توفير عوامل نجاح هذه الحملة.





