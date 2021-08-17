Babnet Babnet  Om Kalthoum - للصبر حدود  

وزارة الدفاع: حملة تلقيح عسكرية ثالثة غدا الأربعاء بخمس ولايات

Publié le Mardi 17 Août 2021 - 16:46قراءة: 0 د, 27 ث
ذكرت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، أن حملة تلقيح عسكرية ثالثة للتوقي من فيروس كورونا، ستنطلق غدا الأربعاء وستشمل متساكني خمس ولايات وهي بنزرت ومنوبة والكاف ومدنين وقابس وسيؤمنها 110 إطارا طبيا وشبه طبي عسكري.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها أنه من المنتظر تلقيح 10 آلاف مواطن بكل ولاية وأن إجتماعات تنسيقية مع الولّاة والمديرين الجهويين للصحة وممثلي المجتمع المدني بهذه الولايات، ستعقد وذلك للإعداد الجيد لانطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، من حيث تأمين الجانب اللوجيستي والصحي والأمني وضبط روزنامة التلقيح، في سبيل توفير عوامل نجاح هذه الحملة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 230933



En continu

Toutes les news

الثلاثاء 17 أوت 2021 | 8 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:44 19:10 16:08 12:30 05:38 04:03
Babnet
33°
Babnet35°Babnet% 35:الرطــوبة
تونــسBabnet26°
8.23 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
35°-2634°-2534°-2335°-2532°-26
  • Avoirs en devises
    19559,7

  • (16 aout)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,28732 DT        1$ =2,79701 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 aout)   1402,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة