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النادي البنزرتي يشرع يوم 25 اوت الجاري في المرحلة الاعدادية الثانية للموسم الجديد

Publié le Mardi 17 Août 2021 - 16:34قراءة: 0 د, 24 ث
وات - اعلن النادي البنزرتي، اليوم الثلاثاء، ان الفريق الاول لكرة القدم سيشرع يوم 25 اوت الجاري في المرحلة الثانية من تحضيراته للموسم الجديد بعد انتهاء الفترة الاعدادية الاولى التي مثلت بالخصوص فرصة للاطار الفني بقيادة محمد عزيز للوقوف على امكانيات اللاعبين الشبان.

وسيركن الفريق الى راحة لمدة اسبوع قبل استئناف التحضيرات لبطولة موسم 2021-2022 التي تاخر موعد انطلاقها الى يوم 16 اكتوبر القادم.

وتم تحديد قائمة ب36 لاعبا سيشاركون في المرحلة الاعدادية الثانية التي ستسجل التحاق المنتدبين الجدد المحليين منهم والاجانب.



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