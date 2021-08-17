مدنين : انطلاق حملة للتلقيح ضد فيروس كورونا في القطاع السياحي تشمل لمدة 4 ايام المتدخلين في القطاع بصفة مباشرة وغير مباشرة

وات - انطلقت اليوم بأحد الفضاءات السياحية في جزيرة جربة حملة للتلقيح ضد فيروس كورونا هي الثالثة في القطاع السياحي تشمل لمدة 4 ايام عديد المتدخلين بصفة مباشرة او غير مباشرة في القطاع من عملة النزل والمطاعم السياحية ووكالات الاسفار في اليوم الاول والثاني على ان تستهدف فيما بعد سواق التاكسي والعاملين في التنشيط السياحي من مراكب ترفيه بحري ودراجات نارية رباعية العجلات "كواد" وغيرها وفق ما ذكره المندوب الجهوي للسياحة هشام المحواشي .



ومع انتهاء هذه الحملة ستقوم المندوبية الجهوية للسياحة بالتعاون مع طب الشغل بالادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والادارة الجهوية للصحة بتقييم حملات التلقيح بالقطاع السياحي واذا ما تطلب الامر برمجة حملات اخرى للتلاقيح يتم اقرارها وفق الطلبات وذلك بهدف الوصول الى تلقيح اكبر عد ممكن ولاجل ان تكون جهة جربة جرجيس وجهة آمنة وفق المحواشي.

وشدد على ضرورة الاقبال على التلقيح من اجل حماية العاملين في القطاع وكل الحرفاء، مبرزا أهميّة الإقبال على التلقيح في التسويق والترويج للجهة واستقطاب السواح.

واعتبر المندوب ان المنطقة السياحية جربة جرجيس تشهد حركية سياحية نشطة ليست بحجم السنوات الماضية لكنها طيبة بالنظر الى الظرف العالمي الجديدة تحت وطاة جائحة كورونا وتصنيف بلادنا كمنطقة حمراء في انتشار فيروس كورونا حيث سجل عدد الوافدين زيادة ب18 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي واغلبهم من السياحة الداخلية وبدرجة ثانية من فرنسا وروسيا وبعدد أقل من المانيا.

واضاف ان 88 نزلا في الجهة مفتوحة بطاقة ايواء تبلغ 29 الف سرير يتم السماح باستغلال نصفها احتراما للبرتوكول الصحي في القطاع السياحي الذي يفرض استغلال نصف طاقة الايواء .



