الاتحاد المنستيري يحقق فائضا ماليا قارب 600 ألف دينار خلال الموسم الرياضي 2020-2021

وات - سجلت جمعية الاتحاد الرياضي المنستيري خلال الموسم الرياضي 2020-2021 فائضا ماليا قدره 575 ألفا و549 دينار وفق ما أفاد اليوم رئيس الجمعية أحمد البلي في تصريح صحفي على هامش الجلسة العامة العادية التي عقدت مساء امس بالمنستير.



واضاف أنّه تقريبا لأوّل مرّة في تاريخ الجمعية وقع خلاص أجور جميع اللاعبين وسداد بعض الديون التي لها 10 سنوات و12 سنة مؤكدا أنّها كانت سنة ممتازة.



وأفاد البلي من جهة أخرى أنّ 21 أوت الجاري هو آخر أجل لقبول الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للاتحاد المنستيري مبينا انه إلى حدّ الآن لم تصل أية قائمة مترشحة.



واشار الى أنّه تقرر خلال الجلسة العامة العادية عقد جلسة عامة كبرى يوم 24 أوت الجاري بمقر بلدية المنستير في حال لم تكن هناك مع انتهاء الآجال القانونية قائمة مترشحة وذلك استباقيا قصد إيجاد قائمة و"عدم خسارة الوقت لتحضيرات للموسم الرياضي إذ لم يعد لنا هناك الكثير من الوقت.



وأكد أحمد البلي أنّه لن يترشح ولن يواصل على رأس الجمعية نظرا للأمور المالية الصعبة غير أنه سيواصل دعم جمعيته وسيتكفل بإقامة اللاعبين طيلة سنة كاملة وقال إنّه سيظل من بين "أعضاء لجنة الحكماء القارة التي من شانها ان تساعد الجمعية على السير في الطريق الصحيح..



ويذكر ان الاتحاد المنستيري سيعقد جلسته العامة الانتخابية يوم 28 أوت الجاري.



